Η Αργεντινή πανηγυρίζει την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν ξέχασε τον… εχθρό Κιλιάν Εμπαπέ, τον οποίο και “τρόλαρε” με προκλητικό τρόπο.

Το κλίμα ευδαιμονίας στην Αργεντινή δεν απέτρεψε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από την απόφαση να κοροϊδέψει το μεγάλο του αντίπαλο. Σε ένα κουκλάκι από μωρό, ο τερματοφύλακας της “αλμπισελέστε”, έβαλε το πρόσωπο του Εμπαπέ και το κουνούσε προς τον κόσμο, από το λεωφορείο των πανηγυρισμών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ σκόραρε τρεις φορές εναντίον του στον τελικό του Μουντιάλ 2022.

This honestly makes me laugh, if you were to show this image to a causal football fan that didn’t watch the final, you’d think Emi Martínez had Kylian in his pocket all game. The truth is, Mbappé made this guy pick the ball out of the back of the net 4 times.



