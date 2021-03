Άρσεναλ – Ολυμπιακός σε λίγη ώρα (20:00) στο Λονδίνο, με τους Πειραιώτες να καλούνται να κάνουν ένα θαύμα, ανατρέποντας το 1-3 του πρώτου αγώνα και παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν τις φανέλες που θα χρησιμοποιήσουν για την αποψινή αναμέτρηση. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς θα φορέσουν την εκτός έδρας μπλε εμφάνιση, όπως είχαν κάνει και με την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία στον προηγούμενο γύρο.

Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός είχε φορέσει την μπλε εμφάνιση και στις δύο νίκες επί της Άρσεναλ στην έδρα της.

Οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🦁👊🏻#Olympiacos #UEL #ARSOLY #Legend #Football #Jersey @EuropaLeague pic.twitter.com/Vq4yViPw5O