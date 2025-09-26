Αστέρας – ΠΑΟΚ: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των ασπρόμαυρων φίλων στην Τρίπολη

Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα για την 5η αγωνιστική της Super League ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς οι Θεσσαλονικείς μπορούν να βρεθούν μεμονωμένα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπως είχε συμβεί και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΠΑΟΚ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 20:30 στο γήπεδο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ”, στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.