Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις του «τριφυλλιού»

Ο Κώστας Σλούκας ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και προπονήθηκε κανονικά με τον Παναθηναϊκό με την αποκατάστασή του από την ρήξη έξω μηνίσκου να πηγαίνει βάσει προγράμματος.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο T- Center (σ.σ. προπονούνταν στο κλειστό του Αγίου Θωμά κατά τη διάρκεια του Final Four) και ο Εργκίν Αταμάν είδε τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, να επιστρέφει στη δράση ενόψει του ημιτελικού της GBL με τον ΠΑΟΚ (28/05/26, 18:00).

Ατομικά προπονήθηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, που είχε ενοχλήσεις στο πέλμα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και ο Κένεθ Φαρίντ, που έχει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού.