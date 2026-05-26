Πανιώνιος: Ο Χουάν Φεράντο συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ιστορικού

Ο έμπειρος προπονητής θα αναλάβει την προσπάθεια των κυανέρυθρων να επιστρέψουν στην Super League
Ο Χουάν Φεράντο σε ματς του Βόλου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Πανιώνιος ήρθε σε συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας σε μία ακόμα χρονιά που θα προσπαθήσει να επιστρέψει στη Super League.

Ο Χουάν Φεράντο έχει σημαντική εμπειρία από την Ελλάδα, καθώς έχει βρεθεί στον πάγκο του Εργοτέλη, του Βόλου και του Πανσερραϊκού. Στους Θεσσαλούς έχει κάνει δύο θητείες στη Super League, με την δεύτερη να ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2026. Πλέον, θα βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη για λογαριασμό του Πανιωνίου.

Ο Ιστορικός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αφού για το θέμα του προπονητή απομένει μόνο η ανακοίνωση για να ξεκινήσει η συνεργασία με τον 45 Ισπανό.

Ο Γίωργος Μάναλης που έκανε πολύ καλή χρονιά με τον Ηρακλή φαίνεται πως θα είναι η πρώτη σημαντική κίνηση στην προσπάθεια επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

