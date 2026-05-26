Ο καύσωνας στο Παρίσι πλήττει το Roland Garros: Ball girl άρχισε να παραπατάει και λίγο έλειψε να λιποθυμήσει

Το σπουδαίο τουρνουά Roland Garros έχει ξεκινήσει από την Κυριακή 24 Μαΐου με τον καύσωνα που πλήττει το Παρίσι να έχει κάνει δύσκολες τις συνθήκες για τους τενίστες, αλλά και τους διοργανωτές.

Ο υδράργυρος στον αγώνα του Roland Garros ανάμεσα στον Ρούμπλεφ και τον Μπους έφτασε στους 33 βαθμούς Κελσίο με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι τόσο ανυπόφορη που ένα ball girl άρχισε να παραπατάει και παραλίγο να λιποθυμήσει με την διαιτητή να διακόπτει την αναμέτρηση για να αποχωρήσει το κορίτσι που είναι υπεύθυνο να μαζεύει και να δίνει τα μπαλάκια του τένις στους αθλητές.

Η νεαρή δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, αφού πρώτα κάθισε σε μία καρέκλα για να αποφευχθεί η λιποθυμία και αποχώρηση υποβασταζόμενη από το court με το κοινό να την χειροκροτεί. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι είναι καλά στην υγεία της.

A ball girl was struggling with the heat during the Rublev and Buse match at Roland Garros.



Glad she’s okay… these conditions are brutal.



pic.twitter.com/XufwCudhPQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

Ένα ακόμα τρομερό σκηνικό που σημειώθηκε την Δευτέρα (25/05/26) στο ματς του Θανάση Κοκκινάκη με τον Τέρενς Ατμάν. Οι διοργανωτές ψέκασαν το κοινό με νερό για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε 3-2 την αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

This video shows you just how hot it is at Roland-Garros today pic.twitter.com/HmpoAEU3Sf — TNT Sports (@tntsports) May 25, 2026

Ο Κάσπερ Ρουντ κέρδισε 3-2 τον Σαφιούλιν, όμως για να γίνει αυτό χρειαζόταν να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του σε κάθε ευκαιρία για να κατεβάζει τη θερμοκρασία του σώματός του. Σύμφωνα με το BBC ο Νορβηγός δήλωσε ότι ένιωθε πως περπατούσε σαν ζόμπι κατά τη διάρκεια της αναμέτησης.

Casper Ruud w dzisiejszym meczu z Romanem Safiullinem przeżywał istne katusze z powodu, a jakże, warunków pogodowych



Ostatecznie Norweg wygrał kuriozalnych warunkach. Po pięciu setach, w którym każdy kolejny był zupełnie inny od poprzedniego #RolandGarros #RG2026 pic.twitter.com/I9Y57kzfmP — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 25, 2026

«Όπως γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας μικρός καύσωνα και αυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει προβλήματα. Ένιωθα σαν να είχα πάθει μια μορφή θερμοπληξίας.

Είχα βιώσει κάτι παρόμοιο πριν από μερικά χρόνια, όταν έπαιζα στην Ουάσιγκτον, και αναγκάστηκα να αποσυρθώ στο τρίτο σετ επειδή ένιωθα έτσι – αυτή είναι η μόνη φορά που είχα την ίδια αίσθηση με αυτή που είχα σήμερα στο τέταρτο σετ, όπου ένιωθα κατά διαστήματα πραγματικά ζαλισμένος, πολύ κουρασμένος και περπατούσα σχεδόν σαν ζόμπι.

Ευτυχώς, ήμουν ακόμα μπροστά με 2-1 και επέτρεψα στον εαυτό μου να μειώσει λίγο την ένταση για να κατεβάσω τον σφυγμό και τη θερμοκρασία του σώματός μου όσο το δυνατόν περισσότερο στο τέταρτο σετ, για να δω αν υπήρχε κάποια πιθανότητα να τελειώσω στο πέμπτο και να έχω λίγη επιπλέον ενέργεια. Ευτυχώς, αυτό τελικά δούλεψε», είπε χαρακτηριστικά ο Κάσπερ Ρουντ μετά τη νίκη επί του Σαφιούλιν.