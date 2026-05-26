Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Αθλητικά

Ο καύσωνας στο Παρίσι πλήττει το Roland Garros: Ball girl άρχισε να παραπατάει και λίγο έλειψε να λιποθυμήσει

Ο Κάσπερ Ρουντ δήλωσε ότι ένιωσε πως περπατούσε σαν ζόμπι εξαιτίας της ζέστης στο Παρίσι
Ο Ρουντ
Ο Ρουντ δροσίζεται στο ματς με τον Σαφιούλιν/ REUTERS/Stephanie Lecocq
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το σπουδαίο τουρνουά Roland Garros έχει ξεκινήσει από την Κυριακή 24 Μαΐου με τον καύσωνα που πλήττει το Παρίσι να έχει κάνει δύσκολες τις συνθήκες για τους τενίστες, αλλά και τους διοργανωτές.

Ο υδράργυρος στον αγώνα του Roland Garros ανάμεσα στον Ρούμπλεφ και τον Μπους έφτασε στους 33 βαθμούς Κελσίο με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι τόσο ανυπόφορη που ένα ball girl άρχισε να παραπατάει και παραλίγο να λιποθυμήσει με την διαιτητή να διακόπτει την αναμέτρηση για να αποχωρήσει το κορίτσι που είναι υπεύθυνο να μαζεύει και να δίνει τα μπαλάκια του τένις στους αθλητές.

Η νεαρή δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, αφού πρώτα κάθισε σε μία καρέκλα για να αποφευχθεί η λιποθυμία και αποχώρηση υποβασταζόμενη από το court με το κοινό να την χειροκροτεί. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι είναι καλά στην υγεία της.

 

Ο τρόπος με τον οποίο δροσίζονται οι θεατές έξω από το γήπεδο
Ο τρόπος με τον οποίο δροσίζονται οι θεατές έξω από το γήπεδο/ REUTERS/Stephanie Lecocq

Ένα ακόμα τρομερό σκηνικό που σημειώθηκε την Δευτέρα (25/05/26) στο ματς του Θανάση Κοκκινάκη με τον Τέρενς Ατμάν. Οι διοργανωτές ψέκασαν το κοινό με νερό για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε 3-2 την αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

 

Ο Κάσπερ Ρουντ κέρδισε 3-2 τον Σαφιούλιν, όμως για να γίνει αυτό χρειαζόταν να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του σε κάθε ευκαιρία για να κατεβάζει τη θερμοκρασία του σώματός του. Σύμφωνα με το BBC ο Νορβηγός δήλωσε ότι ένιωθε πως περπατούσε σαν ζόμπι κατά τη διάρκεια της αναμέτησης.

«Όπως γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας μικρός καύσωνα και αυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει προβλήματα. Ένιωθα σαν να είχα πάθει μια μορφή θερμοπληξίας.

Είχα βιώσει κάτι παρόμοιο πριν από μερικά χρόνια, όταν έπαιζα στην Ουάσιγκτον, και αναγκάστηκα να αποσυρθώ στο τρίτο σετ επειδή ένιωθα έτσι – αυτή είναι η μόνη φορά που είχα την ίδια αίσθηση με αυτή που είχα σήμερα στο τέταρτο σετ, όπου ένιωθα κατά διαστήματα πραγματικά ζαλισμένος, πολύ κουρασμένος και περπατούσα σχεδόν σαν ζόμπι.

Ευτυχώς, ήμουν ακόμα μπροστά με 2-1 και επέτρεψα στον εαυτό μου να μειώσει λίγο την ένταση για να κατεβάσω τον σφυγμό και τη θερμοκρασία του σώματός μου όσο το δυνατόν περισσότερο στο τέταρτο σετ, για να δω αν υπήρχε κάποια πιθανότητα να τελειώσω στο πέμπτο και να έχω λίγη επιπλέον ενέργεια. Ευτυχώς, αυτό τελικά δούλεψε», είπε χαρακτηριστικά ο Κάσπερ Ρουντ μετά τη νίκη επί του Σαφιούλιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
134
100
91
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Δεν σταματάει το γλέντι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague: Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ ξεσάλωσαν σε νυχτερινό κέντρο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν το βράδυ της Δευτέρας (25/05/26), σε γνωστό στέκι της παραλιακής, όπου εμφανίζεται η Εύη Κουλκουβίνη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Newsit logo
Newsit logo