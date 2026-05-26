Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ

Ο Παναθηναϊκός είχε έρθει σε συμφωνία εδώ και κάποιες μέρες με τον Δανό προπονητή, Γιάκομπ Νέστρουπ και πλέον μετά την ανακοίνωση είναι και επίσημα ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία του τριφυλλιού.

Ο Γιακούμπ Νέστρουπ θα αναλάβει το έργο να αλλάξει ριζικά την εικόνα του Παναθηναϊκού μετά από μία απογοητευτική σεζόν, που τερμάτισε στην 4η θέση της Super League, με μεγάλη βαθμολογική απόσταση από την κορυφή. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων με τους πράσινους.

Ο Νέστρουπ θα βρεθεί για πρώτη φορά μακριά από τη Δανία, καθώς έχει εργαστεί μόνο στην Κοπεγχάγη και στη Βίμποργκ. Με την Κοπεγχάγη έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες κατακτώντας δύο φορές το νταμπλ, τις σεζόν 2022-23 και 2024-25. Τη φετινή σεζόν αποχώρησε το Μάρτιο με την ομάδα να μη έχει καλή εικόνα στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1988 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έκανε τα πρώτα βήματά του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ όπου όμως κι εκεί οι τραυματισμοί οδήγησαν σε μία σύντομη διαδρομή.

Τελευταία του ομάδα ως ποδοσφαιριστής ήταν η Φρέμαντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Εν τέλει σε ηλικία μόλις 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική του πορεία. Το 2013 ξεκίνησε ως προπονητής της Κ17 της Κοπεγχάγης και έξι χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας.

Έμεινε ενάμισι χρόνο εκεί, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε πρόταση της Κοπεγχάγης να αναλάβει πρώτος βοηθός του προπονητή Γες Θόρουπ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπεγχάγη πρόσφερε στον Νίστρουπ τη θέση του πρώτου προπονητή.

Οδήγησε την Κοπεγχάγη στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων (2023, 2025), αλλά και σε μία σπουδαία πρόκριση (σεζόν 2023-24) από τους ομίλους του Champions League στα νοκ άουτ, προσπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου.

Η συνεργασία του με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».