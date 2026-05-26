Ο Ελ Κααμπί σκόραρε δύο γκολ στη φιλική νίκη του Μαρόκου με 5-0 κόντρα στο Μπουρουντί ενόψει Μουντιάλ

Το Μαρόκο ξεκίνησε δυναμικά την προετοιμασία για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού κερδίζοντας 5-0 το Μπουρουντί με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει δύο φορές. Τα υπόλοιπα γκολ πέτυχαν οι Μπενταλέμπ (2) και Μπεντζντίντα (1).

Ο Ελ Κααμπί είναι στην προεπιλογή της Εθνικής ομάδα του Μαρόκου και με αυτές τις εμφανίσεις δύσκολα θα μείνει εκτός αποστολής, μιας και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στην καριέρα του με την Εθνική Μαρόκου ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει σκοράρει 32 γκολ σε 68 εμφανίσεις και είναι πολύ πιθανό να είναι ο βασικός επιθετικός στα ματς του Μουντιάλ.

Το Μαρόκο στον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία (14/06/26, 01:00), την Σκωτία (20/06/26, 01:00) και την Αϊτή (25/06/26, 01:00).