Αθλητικά

Ο Ελ Κααμπί σκόραρε δύο γκολ στη φιλική νίκη του Μαρόκου με 5-0 κόντρα στο Μπουρουντί ενόψει Μουντιάλ

Δυναμικό ξεκίνημα για τον επιθετικό του Ολυμπιακού στην προετοιμασία ενόψει Μουντιάλ
Ο Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Μαρόκου στο Copa Africa/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Μαρόκο ξεκίνησε δυναμικά την προετοιμασία για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού κερδίζοντας 5-0 το Μπουρουντί με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει δύο φορές. Τα υπόλοιπα γκολ πέτυχαν οι Μπενταλέμπ (2) και Μπεντζντίντα (1).

Ο Ελ Κααμπί είναι στην προεπιλογή της Εθνικής ομάδα του Μαρόκου και με αυτές τις εμφανίσεις δύσκολα θα μείνει εκτός αποστολής, μιας και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στην καριέρα του με την Εθνική Μαρόκου ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει σκοράρει 32 γκολ σε 68 εμφανίσεις και είναι πολύ πιθανό να είναι ο βασικός επιθετικός στα ματς του Μουντιάλ.

Το Μαρόκο στον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία (14/06/26, 01:00), την Σκωτία (20/06/26, 01:00) και την Αϊτή (25/06/26, 01:00).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
133
100
88
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo