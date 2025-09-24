Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο περσινός τροπαιούχος Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Πειραιώτες να κάνουν… πρεμιέρα στη διοργάνωση και τους Αρκάδες να έχουν ήδη ένα βαθμό από την ισοπαλία με την Κηφισιά.
Ο Εμμανουηλίδης βγήκε απέναντι από τον Πασχαλάκη, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει τον Αστέρα στο ματς.
Μικρή διακοπή στο ματς για έναν τραυματισμό του Καμπελά στο πρόσωπο
Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο του Ολυμπιακού, που έκοψε μία αντεπίθεση
Ο Γιαζίτσι πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή του Αστέρα, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα των Αρκάδων.
Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς με τον Ταρεμί και στη συνέχεια ήλεγξε εύκολα το παιχνίδι με τον Αστέρα, για να μείνει το 2-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχουμε νέα διακοπή γιατί ο Καλογερόπουλος φαίνεται να πονάει
Στο έδαφος ο Καλογερόπουλος μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, με τον Αστέρα να μην απειλεί ιδιαίτερα και τους Πειραιώτες να είναι πλέον... φλύαροι στην επίθεση.
Ωραίο γύρισμα από δεξιά για τον Αστέρα, με τον Χαραλαμπόγλου να βάζει την προβολή, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ
Ο Ολυμπιακός έχει αιφνιδιάσει απόλυτα τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε από νωρίς προβάδισμα νίκης, με τους Αρκάδες να ψάχνουν αντίδραση πριν το ημίχρονο.
Από ωραία ενέργεια από αριστερά, ο Γιαζίτσι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή και ο Ταρεμί "πυροβόλησε" για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα
Ο Ταρεμί ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε εύκολα για το 1-0 του Ολυμπιακού στην Τρίπολη
Ο Ταρεμί δέχθηκε ένα σπρώξιμο στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε αμέσως τη βούλα του πέναλτι
Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας
Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο - Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Πομόνης - Μπαρτόλο,Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο - Καμπελά, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης - Ταρέμι
Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase, που ξεκίνησε φέτος, με τον Ολυμπιακό να δίνει όμως το πρώτο παιχνίδι και τον Αστέρα να έχει ήδη μία ισοπαλία με την Κηφισιά.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο Ελλάδας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ