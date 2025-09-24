Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Αθλητικά

Δεύτερη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να κάνει όμως πρεμιέρα στη διοργάνωση
Ο Ταρεμί κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας
2η αγωνιστική
0 - 2
Δεύτερο ημίχρονο
Ο Ταρεμί κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο περσινός τροπαιούχος Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Πειραιώτες να κάνουν… πρεμιέρα στη διοργάνωση και τους Αρκάδες να έχουν ήδη ένα βαθμό από την ισοπαλία με την Κηφισιά.

18:15 | 24.09.2025
56'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ο Εμμανουηλίδης βγήκε απέναντι από τον Πασχαλάκη, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει τον Αστέρα στο ματς.

18:14 | 24.09.2025
53'

Μικρή διακοπή στο ματς για έναν τραυματισμό του Καμπελά στο πρόσωπο

18:08 | 24.09.2025
49'

Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο του Ολυμπιακού, που έκοψε μία αντεπίθεση

18:06 | 24.09.2025
47'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιαζίτσι πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή του Αστέρα, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα των Αρκάδων.

17:51 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
17:50 | 24.09.2025

Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς με τον Ταρεμί και στη συνέχεια ήλεγξε εύκολα το παιχνίδι με τον Αστέρα, για να μείνει το 2-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

17:48 | 24.09.2025
Ημίχρονο στην Τρίπολη!
17:44 | 24.09.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχουμε νέα διακοπή γιατί ο Καλογερόπουλος φαίνεται να πονάει

17:42 | 24.09.2025
42'

Στο έδαφος ο Καλογερόπουλος μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου

17:33 | 24.09.2025

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, με τον Αστέρα να μην απειλεί ιδιαίτερα και τους Πειραιώτες να είναι πλέον... φλύαροι στην επίθεση.

17:32 | 24.09.2025
Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού!
17:29 | 24.09.2025
30'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ωραίο γύρισμα από δεξιά για τον Αστέρα, με τον Χαραλαμπόγλου να βάζει την προβολή, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ

17:27 | 24.09.2025
Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού!
17:26 | 24.09.2025
25'

Ο Ολυμπιακός έχει αιφνιδιάσει απόλυτα τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε από νωρίς προβάδισμα νίκης, με τους Αρκάδες να ψάχνουν αντίδραση πριν το ημίχρονο.

17:19 | 24.09.2025
18'

Από ωραία ενέργεια από αριστερά, ο Γιαζίτσι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή και ο Ταρεμί "πυροβόλησε" για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα

17:14 | 24.09.2025
Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό!
17:14 | 24.09.2025
13'

Ο Ταρεμί ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε εύκολα για το 1-0 του Ολυμπιακού στην Τρίπολη

17:14 | 24.09.2025
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
17:11 | 24.09.2025

Ο Ταρεμί δέχθηκε ένα σπρώξιμο στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε αμέσως τη βούλα του πέναλτι

17:10 | 24.09.2025
9'
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό!
17:07 | 24.09.2025

Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας

17:04 | 24.09.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

 

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο - Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Πομόνης - Μπαρτόλο,Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο - Καμπελά, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης - Ταρέμι

 

17:04 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:03 | 24.09.2025

Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase, που ξεκίνησε φέτος, με τον Ολυμπιακό να δίνει όμως το πρώτο παιχνίδι και τον Αστέρα να έχει ήδη μία ισοπαλία με την Κηφισιά.

17:03 | 24.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο Ελλάδας.

16:59 | 24.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
