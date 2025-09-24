Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς με τον Ταρεμί και στη συνέχεια ήλεγξε εύκολα το παιχνίδι με τον Αστέρα, για να μείνει το 2-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.