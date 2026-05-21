Final Four Euroleague: «Χαλάει» τα σχέδια των οπαδών ο καιρός

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 26 ξεκινάει το Final Four της Euroleague, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, να έχουν φέρει οπαδούς και των τεσσάρων ομάδων στην Αθήνα, αλλά εν μέσω βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο για την Παρασκευή στην Αθήνα, θα υπάρχουν βροχές από το πρωί και έτσι, οι συγκεντρώσεις και η πορεία των οπαδών προς το Telekom Center Athens για το Final Four της Euroleague θα γίνει με έξτρα δυσκολίες.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να βρεθούν από νωρίς στο… δρόμο προς το γήπεδο, αλλά ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν… ατμόσφαιρα για το Final Four της Euroleague και πριν τους αγώνες.