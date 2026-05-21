ESPN: «Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Το πιο κρίσιμο καλοκαίρι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται προ των πυλών, αφού όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο σενάριο πια είναι να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Σαμς Καράνια του ESPN μάλιστα, υποστήριξε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς εξετάζουν ήδη προτάσεις ομάδων του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Χιτ, τους Σέλτικς, τους Τίμπεργουλβς, αλλά και τους Λέικερς να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Οι δηλώσεις του ρεπόρτερ του ESPN

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft του NBA, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω.

Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα δεσμευτεί με επέκταση συμβολαίου τον Ιούνιο είτε θα ανταλλαχθεί- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα.

“Giannis, for a period of months, has made it clear to the Bucks … he believes the time has come for both sides to part ways.”



Θα δεις ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από την trade deadline. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες απλώς τον Γιάννη στους Λέικερς για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».