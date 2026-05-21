Μάικ Μπατίστ: «Αποτυχία για τον Παναθηναϊκό να μη φθάνει στο Final Four της Euroleague – Προπονητικά δεν έκαναν αρκετές προσαρμογές στα παιχνίδια με τη Βαλένθια»

Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Μάικ Μπατίστ, μίλησε για τον Παναθηναϊκό και το Final Four της Euroleague, σημειώνοντας την απογοήτευση για τον αποκλεισμό, αλλά και τα προπονητικά λάθη στα ματς με τη Βαλένθια.

Σε συνέντευξή του στο basketballsphere.com, ο Μάικ Μπατίστ θυμήθηκε τη δική του παρουσία σε Final Four της Euroleague στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε και στον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό και νυν προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι δηλώσεις του Μπατίστ

Για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: “Η μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη ως πρώην παίκτης και λαμβάνοντας υπόψη όλο το ταλέντο που διέθετε, μια απογοήτευση. Θυμάμαι το 2007, όταν είχα την ευκαιρία να παίξω σε ένα Final Four που διεξήχθη επίσης στην Αθήνα, απλώς ήξερα ότι αν δεν φτάναμε τουλάχιστον εκεί, θα θεωρούνταν αποτυχία, παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος ήταν προφανώς ο ίδιος ο τίτλος.

Ξέρω τι περνούν αυτή τη στιγμή, αλλά απλά πρέπει να στραφούν στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ κλειστή σειρά πέντε αγώνων από τη Βαλένθια, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου αφού προηγήθηκε με 2-0. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον προπονητή, αλλά από τη δική μου οπτική γωνία, φαινόταν ότι δεν έκαναν αρκετές προσαρμογές από παιχνίδι σε παιχνίδι, ούτε κατά τη διάρκεια των ίδιων των αγώνων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την κατάρρευση. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος”.

Για τον Γιασικεβίτσιους και τη δυσκολία της υπεράσπισης του τίτλου: “Η κατάκτηση του τίτλου με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν απίστευτη. Όλοι γνωρίζαμε πόσο υψηλό ήταν το μπασκετικό του IQ και τώρα τα έχει μεταφράσει όλα αυτά στην προπονητική. Ακόμα και ως παίκτης, είχε την ικανότητα να προβλέπει τα πράγματα στο γήπεδο πριν συμβούν και πιστεύω ότι κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα ως προπονητής με την ίδια προσέγγιση.

Είναι πολύ προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια στην επίθεση, δίνει προσοχή στις αποστάσεις, θέλει να ελέγχει τον ρυθμό και βάζει τους παίκτες του στις καλύτερες δυνατές καταστάσεις. Αυτό ακριβώς θέλεις να δεις από έναν προπονητή.

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να υπερασπιστείς έναν τίτλο της Euroleague. Αυτή είναι η στιγμή που γίνεσαι ο κυνηγημένος, όλοι θέλουν να σε νικήσουν τόσο στην Euroleague όσο και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι μια εξαιρετικά απαιτητική πρόκληση να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά, να παραμείνεις υγιής και να έχεις διαθέσιμο ένα πλήρες ρόστερ.

Ακόμα και για μένα τώρα ως βοηθός προπονητή, υπάρχουν πολλά πράγματα που καταλαβαίνω πραγματικά σήμερα μόνο όταν τα βλέπω μέσα από τα μάτια κάποιου σαν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Όλα αυτά μου θυμίζουν την εποχή που ήμουν στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν συμπαίκτης μου και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προπονητής μας”.

Για τον Ομπράντοβιτς: “Η επιρροή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς… Ο Ζέλικο μας βοήθησε όλους και μας έδωσε ένα σημείο εκκίνησης για να μπούμε στο επάγγελμα του προπονητή, να γίνουμε μέρος οργανισμών όπως το NBA ή η Euroleague. Είναι μια τεράστια έμπνευση και ένα απίστευτο κίνητρο.

Ως παίκτης, τον παρακολουθούσα για χρόνια στα αποδυτήρια και στον πάγκο, αργότερα και στη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν. Τον παρατηρούσα όλα αυτά τα χρόνια, και ακόμη και βλέποντάς τον στην τηλεόραση ήταν πάντα εμπνευστικός. Όλοι μπορούν να δουν την επίδρασή του, τις οδηγίες του.

Ελπίζω μια μέρα να γίνω κι εγώ προπονητής, και τότε οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν την επιρροή του ακόμα πιο καθαρά και όλα όσα έμαθα από αυτόν ως παίκτης, γιατί ξέρω ότι έμαθα πάρα πολλά. Έδωσε σε όλους μας μια βάση και μια εξαιρετική βάση για όλα όσα κάνουμε σήμερα”.