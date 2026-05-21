Ο Κοστίνια του Ολυμπιακού κλείνει στην αγγλική Μπράιτον

Κοντά σε συμφωνία για την πώληση του ποδοσφαιριστή οι δύο ομάδες
Ο Κοστίνια σε αγώνα του Ολυμπιακού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η μετεγγραφή του Κοστίνια στην Μπράιτον, με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να πουλήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή του στους “γλάρους”, με ποσό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κοστίνια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία και φαίνεται ότι “τρέχει” τη μετεγγραφή του στην Μπράιτον, στην οποία ο Ολυμπιακός είχε παραχωρήσει πέρυσι το καλοκαίρι και τον Μπάμπη Κωστούλα.

Οι “γλάροι” έχουν προτείνει 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας στον μπακ των Πειραιωτών και εμφανίζεται να είναι κοντά σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή, όσο και με τον Ολυμπιακό, για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

