Η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Μάρκους Ράσφορντ και «πιέζει» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αγορά του

Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας έχει δώσει στον Ράσφορντ η Μπαρτσελόνα
Ο Ράσφορντ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Scott Heppell
Ο Μάρκους Ράσφορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τόσο ο ίδιος ο Άγγλος εξτρέμ, όσο και οι Καταλανοί θέλουν να παραμείνει στο Καμπ Νόου.

Η Μπαρτσελόνα έχει ρήτρα 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει με τη μορφή μετεγγραφής από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά με τη βοήθεια του Ράσφορντ “πιέζει” τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να συμβεί αυτό με τους δικούς της όρους.

Οι Καταλανοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και θέλουν να “σπάσουν” το ποσό σε δόσεις, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον ίδιο τον διεθνή Άγγλο ποδοσφαιριστή, για νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

