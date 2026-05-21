Η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Μάρκους Ράσφορντ και «πιέζει» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αγορά του

Ο Μάρκους Ράσφορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τόσο ο ίδιος ο Άγγλος εξτρέμ, όσο και οι Καταλανοί θέλουν να παραμείνει στο Καμπ Νόου.

Η Μπαρτσελόνα έχει ρήτρα 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει με τη μορφή μετεγγραφής από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά με τη βοήθεια του Ράσφορντ “πιέζει” τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να συμβεί αυτό με τους δικούς της όρους.

Οι Καταλανοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και θέλουν να “σπάσουν” το ποσό σε δόσεις, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον ίδιο τον διεθνή Άγγλο ποδοσφαιριστή, για νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.