Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Προς 4 Φεβρουαρίου η εξ αναβολής αναμέτρηση

Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Την ημέρα που θα διεξαχθούν οι πρώτοι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του “joker right” και ανέβαλε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης λόγω των υποχρεώσεών του στο Champions League.

Η νέα πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα είναι η 4η Φεβρουαρίου, μετά τον αποκλεισμό των Πειραιωτών από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Την ίδια ημερομηνία είναι προγραμματισμένοι οι πρώτοι ημιτελικοί του θεσμού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό με τον ΟΦΗ.

