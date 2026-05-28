Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ της Λεμεσού

Κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν και φέτος στο μίτινγκ της Λεμεσού, την Παρασκευή 29 Μαΐου. Οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής θα είναι δίχως αμφιβολία οι δύο μεγάλοι σταρ της διοργάνωσης και εκείνοι που αναμένεται να κυνηγήσουν σπουδαίες επιδόσεις.

Ο Τεντόγλου, λίγες ημέρες μετά το 8,46 μ. στο Diamond League στη Σιαμέν, θα επιδιώξει ανάλογες επιδόσεις σε ένα στάδιο όπου έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές και έχει πετύχει άλματα πάνω από τα 8,20 μ., με καλύτερο το 8,28 μ. το 2022. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και, μετά την Κεφαλονιά και το Σιαμέν, θα επιδιώξει να το επιβεβαιώσει και στη Λεμεσό.

Τον δεύτερο αγώνα της σεζόν θα κάνει ο Καραλής, που έκανε ντεμπούτο στη Σανγκάη με 5,70 μ. και στην Κύπρο θα κυνηγήσει τα πρώτα άλματα της περιόδου πάνω από τα 5,90 μέτρα. Ο “ασημένιος” παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού προέρχεται από εκπληκτική χειμερινή σεζόν και το άλμα στα 6,17 μ., επίδοση που τον κατέστησε δεύτερο άλτη όλων των εποχών στο επί κοντώ παγκοσμίως σε ανοιχτό και κλειστό στίβο. Στο επί κοντώ θα πάρει μέρος και ο Αντώνης Σάντας, με φετινό 5,56 μ.

Δυνατός αγώνας θα γίνει στη σφυροβολία, με τρεις Έλληνες αθλητές να μετέχουν μαζί με τον Κύπριο Ιωσήφ Κεσίδη, που έχει φέτος 77,32 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τη σεζόν, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ με 79,09 μέτρα. Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη έχει κάνει φέτος πέντε αγώνες και σε όλους ολοκλήρωσε με βολές πάνω από τα 76,00 μέτρα.

Σε πολύ καλή κατάσταση είναι και ο Μιχάλης Αναστασάκης, που θέλει επίδοση πάνω από τα 77,00 μ., όριο για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Ο αθλητής, που γυμνάζεται με τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, έχει φέτος 76,36 μέτρα. Ο Κώστας Ζάλτος επέστρεψε στην Ελλάδα και θα κάνει τον πρώτο του αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους, έχοντας φετινό 75,23 μ.

Στα 200 μ. θα τρέξει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ οι Ραφαέλα Σπανουδάκη και Δήμητρα Τσουκαλά θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μέτρα.

Ο Κώστας Γεννίκης, λίγα 24ωρα μετά το 19,44 μ. στη σφαιροβολία στις Σέρρες, θα αγωνιστεί και στη Λεμεσό με στόχο επίδοση πάνω από το ατομικό του ρεκόρ (19,50 μ.). Στο ίδιο αγώνισμα θα πάρει μέρος και ο Ιάσονας Μαχαίρας, με 19,50 μ. από τον χειμώνα.

Η Παναγιώτα Δόση επανήλθε στην αγωνιστική δράση με 1,86 μ. πριν από λίγες ημέρες στα Βεργώτεια και έχει περιθώρια να ανέβει ακόμη υψηλότερα, κάτι που θα επιδιώξει και στη Λεμεσό.

Στα 400 μ. θα αγωνιστεί ο Πέτρος Κεχιόπουλος, στο μήκος γυναικών η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου, στα 110 μ. εμπόδια οι Χρήστος Ρούμτσιος και Γιάννης Καμαρινός, ενώ στα 100 μ. εμπόδια θα συμμετάσχει η Σοφία Ιωσηφίδου, που έχει φέτος 13.35.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 18.30.