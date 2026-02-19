Αθλητικά

Αταμάν για την απουσία του Μιλουτίνοφ: Η ζωή δεν είναι ποτέ πιο εύκολη όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό

"Έχω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό", εξήγησε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
Ο Έργκιν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα χάσει τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να ξεκαθαρίζει ότι “η ζωή δεν είναι ποτέ πιο εύκολη όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό”.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Ήταν ένα παρόμοιο παιχνίδι με εχθές, ξεκινήσαμε με πολλή συγκέντρωση, ελέγξαμε το παιχνίδι. Όλοι σκόραραν. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και σήμερα, όπως χθες.

Ο τελικός θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, δύο μεγάλες ομάδες. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό, έχουν πολύ καλή χημεία, πολύ καλό προπονητή, μέχρι στιγμής έχουν παίξει σπουδαίο μπάσκετ στη EuroLeague.

Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όπως πέρυσι το Κύπελλο. Πιστεύω ότι υπάρχει ισορροπία στα δύο ρόστερ”.

Για την απουσία του Μιλουτίνοφ: “Η ζωή δεν είναι ποτέ πιο εύκολη όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν είναι εύκολο όταν παίζεις με μία μεγάλη ομάδα, είτε λείπει ένας, είτε δύο παίκτες”.

