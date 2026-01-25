Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Μαρούσι: «Πολύπλοκη η κατάσταση του Ναν, ξεκινάνε προπονήσεις Οσμάν και Μήτογλου»

O Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-81 του Αμαρουσίου για την 16η αγωνιστική της GBL και μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην κατάσταση των Ναν, Οσμάν και Μήτογλου, που παραμένουν εκτός με τραυματισμό.

Στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκός – Μαρούσι, o Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για τους τρεις τραυματίες του “τριφυλλιού” και τόνισε ότι Οσμάν και Μήτογλου αναμένονται άμεσα στις προπονήσεις, αλλά η περίπτωση του Ναν είναι πιο πολύπλοκη.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Ξεκινήσαμε με πολύ αργό τέμπο και ίσως είναι λογικό μετά από μία πολύ δυνατή διπλή εβδομάδα στη EuroLeague. Παίξαμε το παιχνίδι με λιγότερους παίκτες, καθώς έχουμε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Κάποιοι παίκτες πήραν υπερβολικά λεπτά στη EuroLeague και είναι επόμενο να είναι κουρασμένη σωματικά και πνευματικά.

Βέβαια αφού βρεθήκαμε πίσω με 10-12 πόντους αντιδράσαμε και παίξαμε με τον κανονικό μας ρυθμό, κάναμε καλή άμυνα και επιθετική και πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και τη νίκη που είναι το σημαντικότερο μετά από μία διπλή εβδομάδα στη EuroLeague“.

Για τους τραυματίες Όσμαν, Ναν και Μήτογλου: “Ο Όσμαν και ο Μήτογλου θα ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα προπονήσεις με την ομάδα. Η κατάσταση του Ναν είναι λίγο πολύπλοκη. Συνεχίζει να έχει πόνο. Δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση, όμως εκείνος θα αποφασίσει πότε θα προπονηθεί και αν μπορεί να παίξει. Είναι σημαντικό να είναι υγιής και θα αποφασίσει εκείνος. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την επιθετική μας προσέγγιση“.

Για το αν το παιχνίδι με το Μαρούσι μπορεί να είναι οδηγός για εκείνο με τη Βιλερμπάν: “Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι άλλο το κίνητρο όταν παίζεις στη EuroLeague και άλλο στο πρωτάθλημα μετά από διπλή εβδομάδα. Βεβαίως η Βιλερμπάν δεν είναι ομάδα που πρέπει να υποτιμήσεις. Έπαιξαν καλά απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ας έχασαν. Όλες οι νίκες είναι σημαντικές και πρέπει να καταλάβουμε πως είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Έχουμε παίξει 24 παιχνίδια και απομένουν ακόμα 14. Σε αυτά τα 14 παιχνίδια μπορούμε να βρεθούμε πρώτοι, αλλά και να μείνουμε εκτός playoffs. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κοιτάμε ένα παιχνίδι τη φορά. Πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Προφανώς δεν θα κερδίσουμε και τα 14, αλλά πρέπει να πάρουμε πολλές νίκες για να έχουμε μία καλή θέση, γιατί σε άλλη περίπτωση ρισκάρουμε να αποτύχουμε στα playoffs“.