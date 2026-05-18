Το Ιράν άφησε εκτός Μουντιάλ τον Αζμούν κατηγορώντας τον για «προδοσία»

Η Εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται στην Τουρκία για την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ, με τον Σαρντάρ Αζμούν να απουσιάζει με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι τιμωρείται για «προδοσία» απέναντι στο καθεστώς.

Ο Αζμούν δεν είναι ούτε στην προεπιλογή του Ομοσπονδιακού προπονητή του Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας για το Μουντιάλ, με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», που είναι κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, να κάνει λόγο για «παραβίαση εθνικών αξιών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 31χρονος επιθετικός, που έχει περάσει από τη Ρόμα έχει εκφράσει τη στήριξή του σε κινήματα διαμαρτυρίας στο Ιράν, ένα εξ αυτών το «Woman Life Freedom». Η ανάρτησή του με τον Εμίρη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε, καθώς συνέβη σε μία περίοδο έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αζμούν στην καριέρα του στην Εθνική ομάδα σε 91 εμφανίσεις έχει πετύχει 57 γκολ, όμως δύσκολα θα επιστρέψει σε αυτήν.