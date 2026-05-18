Επικός Βάργκα: Χόρεψε «Τα ριάλια» με φίλους της ΑΕΚ στα μπουζούκια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της στα μπουζούκια μετά τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει και να χορεύει, τον Μπαρνάμπας Βάργκα, όμως να κλέβει την παράσταση χορεύοντας «τα ριάλια».

Ο Βάργκα ανέβηκε στην πίστα με φίλους και οπαδούς της ΑΕΚ και έδειξε ότι παρά τη μικρή χρονικά παρουσία του στην Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στο κλίμα, καθώς πέρα από «τα ριάλια» συνέχισε να σέρνει το χορό με το κασκόλ της ομάδας στους ώμους και στο κλασικό τραγούδι «ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ούγγρος επιθετικός ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς η έλευσή του ξεκλείδωσε τον τρόπο της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του Νίκολιτς, ήταν όμως και πρωταγωνιστής στο γλέντι της Ένωσης.