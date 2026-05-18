Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Ο Χάβερτζ έφερε τους «κανονιέρηδες» αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League

Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 την Μπέρνλι στο ματς της 37ης αγωνιστικής της Premier League και πλέον είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια.

Η Άρσεναλ μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο ματς με την Μπέρνλι και στο 15′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, καθώς ένα σουτ του Τροσάρ έξω από την περιοχή τράνταξε το κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων. Το γκολ ήρθε όμως για τους κανονιέρηδες στο 38′ με κεφαλιά του Χάβερτζ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάκα. Ο Γερμανός νίκησε άπαντες στον αέρα και έκανε το 1-0, που πανηγυρίστηκε έξαλλα στο Έμιρεϊτς.

Το ματς στην επανάληψη ήταν πολύ κλειστό με την ομάδα του Αρτέτα να κρατάει στα χέρια της το τρίποντο και την Μπέρνλι να προσπαθεί με μακρινά σουτ να απειλήσει, χωρίς όμως να δημιουργεί ανησυχία, με αποτέλεσμα η Άρσεναλ να είναι μία νίκη μακριά από την κούπα.

Η ομάδα του Αρτέτα μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια από την Τρίτη (19/05/26) σε περίπτωση που η Σίτι δεν κερδίσει την Μπόρνμουθ εκτός έδρας. Μία Σίτι που από τη νέα σεζόν δεν θα έχει τον Πεπ Γκουαρντιόλα στην τεχνική της ηγεσία.

Το τελευταίο ματς της Άρσεναλ είναι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (24/05/26) και εκεί θα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την κατάκτηση της Premier League, αν δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι του τίτλου στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Στους 82 βαθμούς έφτασε η Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει 77, έχοντας ένα ματς λιγότερο και να έχει ακόμα ελπίδες για την ανατροπή.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (72΄Χινκάπιε), Ράις, Έζε (73΄Λιούις-Σκέλι), Όντεργκααρντ (90΄+3΄Θουμπιμέντι), Τροσάρ (90΄+3΄Μαρτινέλι), Σάκα, Χάβερτζ (73΄Γιόκερες).

Μπέρνλι (Μάικ Τζάκσον): Βάις, Γουόκερ, Τουανζέμπε, Έστεβε (82΄Χάμφρις), Λούκας Πιρές, Ουγκοτσούκου (71΄Λοράν), Φλορεντίνο (78΄Γουόρντ-Πράουζ), Σάουνα (82΄Μπρουν Λάρσεν), Άντονι, Χάνιμπαλ (70΄Αμντουνί), Φλέμινγκ.

Τα τελευταία παιχνίδια των διεκδικητών

ΑΡΣΕΝΑΛ

Κρίσταλ Πάλας (εκτός, 24/5, 18:00)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Μπόρνμουθ (εκτός, 19/5, 21:00)

Άστον Βίλα (εντός, 24/5, 18:00)