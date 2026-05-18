Γιαννακόπουλος: «Δεν θα βάλω τελικά τη Euroleague στο τραπεζάκι, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media από το Σούνιο μπροστά στο αγαπημένο του τραπεζάκι, τονίζοντας ότι τελικά δεν θα τοποθετηθεί εκεί το τρόπαιο της Euroleague, θέλοντας όμως να δώσει το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό.

«Την Euroleague δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ. Ευτυχώς η ΕΟΚ το Κύπελλο το φτιάχνει μεγάλο… Και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα αλλάξω το τραπέζι, θα βάλω ένα μοναστηριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του.

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια δεν έδωσε την ευκαιρία στον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να δει όλα τα τρόπαια της σεζόν στο αγαπημένο του σπίτι στο Σούνιο, όπως είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Οι πράσινοι έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL και εκεί θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρόκριση στον τελικό, με πιο πιθανό αντίπαλο τον Ολυμπιακό.