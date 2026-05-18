«Βόμβα» από το Athletic: Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στην Μάντσεστερ Σίτι αφού μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα αποχωρήσει μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Το συμβόλαιο του Γκουαρντιόλα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, όμως σύμφωνα με το «Athletic» θα φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι, στο τέλος της φετινής σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έντσο Μαρέσκα, που φέτος αποχώρησε από την Τσέλσι θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Πέπ Γκουαρντιόλα έχοντας δύσκολο έργο, μιας και είναι υποχρεωμένος να διαδεχθεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή των «πολιτών».

Ο Ισπανός προπονητής θα αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Σίτι στο ματς με την Άστον Βίλα την Κυριακή (24/05/26), σε ένα παιχνίδι που άμεσα αποκτά ιστορικό χαρακτήρα.

Το 2016 ανέλαβε την ομάδα και μετά από δέκα χρόνια αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έξι φορές την Premier League, μία φορά το Champions League, τρεις το FA Cup, πέντε το League Cup, τρεις το Community Shields και μία το Διηπειρωτικό.

O 55χρονος Ισπανός έχει καθίσει στον πάγκο των Πολιτών σε 591 παιχνίδια, τα οποία πρόκειται να φτάσουν τα 593 έως το φινάλε της σεζόν την Κυριακή (24/5).