Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και τουρνουά Ακρόπολις

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (21.08.2025) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Οι αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν και το Ιταλία – Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League

21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

