Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και τουρνουά Ακρόπολις

Οι αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν και το Ιταλία – Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21.08.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League

21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ