Αθλητικές μεταδόσεις με Ιταλία – Ελλάδα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο και Ατρόμητος – Παναθηναϊκός για τη Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο μικρός τελικός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο, όπου η εθνική ανδρών θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για τη Super League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα δώσουν αγώνες κόντρα σε Κολοσσό και Μαρούσι για τη GBL.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 4η Μέρα, Ντουμπάι

09:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS14 Col de Braus/La Cabanette 1

10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Κρεμονέζε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Χανιά Super League 2

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι Premier League

16:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Super League

16:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μπολόνια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Πάρμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Οβιέδο La Liga

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Χεράκλες Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναιτωλικός Super League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Μικρός τελικός

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Νάπολι Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Εστρέλα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Τελικός

21:45 COSMOTE SPORT 2 HDΡόμα – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μπέτις La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αλβέρκα Liga Portugal

23:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ντεπορτίβο Ριέστρα Torneo Apertura