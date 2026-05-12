Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη Βαλένθια για το Game 5 του Παναθηναϊκού παρά την τιμωρία του

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έκανε ανάρτηση στα social media για να ενημερώσει ότι βρίσκεται στην Ισπανία
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός (EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στο instagram ανέφερε ότι ταξίδεψε στη Βαλένθια ενόψει του πέμπτου αγώνα του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα (13/05/26, 22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα νιώθουν την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο τελευταίο ματς των πλέι οφ της Euroleague, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στη Roig Arena.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική από την ποινή που του επιβλήθηκε μετά το Game 2 με τη Βαλένθια και σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού θα έχει δικαίωμα παρουσίας στο Final Four της Αθήνας.

«Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε», είπε ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
165
116
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo