Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη Βαλένθια για το Game 5 του Παναθηναϊκού παρά την τιμωρία του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στο instagram ανέφερε ότι ταξίδεψε στη Βαλένθια ενόψει του πέμπτου αγώνα του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα (13/05/26, 22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα νιώθουν την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο τελευταίο ματς των πλέι οφ της Euroleague, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στη Roig Arena.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική από την ποινή που του επιβλήθηκε μετά το Game 2 με τη Βαλένθια και σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού θα έχει δικαίωμα παρουσίας στο Final Four της Αθήνας.

«Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε», είπε ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του.