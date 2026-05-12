Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Οι Αγρινιώτες με γκολ στο 95′ «καθάρισαν» την παραμονή και γκρέμισαν τα όνειρα των «βυσσινί»

Ο Παναιτωλικός με γκολ στις καθυστερήσεις σόκαρε την ΑΕΛ Novibet που έφτασε κοντά σε μία σημαντική νίκη που θα έδινε ελπίδα στη μάχη της παραμονής. Ο Γκαρθία στο 95′ έκανε το 1-1 στο ματς της 8ης αγωνιστικής των πλέ άουτ.

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε με την πλάτη στον τοίχο στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και κατάφερε με τον Τούπτα να νικάει τον Κουτσερένκο με τη βοήθεια της κόντρας πάνω στον Κόγιτς. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είχε αποκρούσει στην αρχή της φάσης την προβολή του Πασά.

Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους μέχρι και το 95′, εκεί ο Γκαρθία με κεφαλιά μετά από άστοχη έξοδο του Βενετικίδη έκανε το 1-1 για να «παγώσει» τους φιλοξενούμενους που είναι με το ένα πόδι στη Super League 2.

Το γκολ του Γκαρθία χάρισε έναν βαθμό στον Παναιτωλικό και του εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή στη Super League και τη νέα σεζόν. Η ΑΕΛ Novibet είναι πλέον στα «σχοινιά» και ψάχνει ένα θαύμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και στο -5 από τον Αστέρα Τρίπολης.