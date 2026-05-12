Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 1-0: Ο Μακέντα λύτρωσε τους Αρκάδες και «βύθισε» τους Σερραίους στη μάχη της παραμονής

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πήραν οι Αρκάδες στο ματς της 8ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League
Ο Μακέντα πανηγυρίζει το γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό/ EUROKINISSI
Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό και πήρε ανάσα παραμονής στην Super League μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής των πλέι άουτ. Ο Φεντερίκο Μακέντα ήταν ο ήρωας των Αρκάδων στο κρίσιμο ματς του «Θ. Κολοκοτρώνης».

Ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες στο 18′, καθώς ο Ομεόνγκα είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλάγκμπε. Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και με κεφαλιά του Μακέντα στο 59′ άνοιξε το σκορ για να πάρει προβάδισμα στη μάχη της παραμονής.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να αντιδράσουν, λόγω και του αριθμητικού μειονεκτήματος, με τους Αρκάδες να είναι αυτοί που είχαν τις ευκαιρίες για να «καθαρίσουν» το τρίποντο.

Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στη 12η θέση και εκτός ζώνης υποβιβασμού με 32 βαθμούς και έχει απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον 13ο Πανσερραϊκό. Η ΑΕΛ Novibet είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς, μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο.

