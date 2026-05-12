Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3: Θριάμβος των Περιστεριωτών με πρωταγωνιστή τον Μπάκου

Ο Ατρόμητος κέρδισε 3-0 τη Κηφισιά εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία.

Ο Μανσούρ άνοιξε το σκορ στο 35′ εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μίχορλ, ενώ ο Μπάκου με δύο γκολ σε πέντε λεπτά ολοκλήρωσε το θρίαμβο του Ατρομήτου επί της Κηφισιάς. Ο εξτρέμ των Περιστεριωτών σκόραρε στο 59 και το 64′ για να «γράψει» το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Κέρκεζ παραμένει στην πρώτη θέση των πλέι άουτ με 43 βαθμούς με την ομάδα του Λέτο να ακολουθεί με 37 βαθμούς, με τις δύο ομάδες ουσιαστικά να προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Θεοδωρίδης (82΄Μίγιτς), Νάνελι, Ρουκουνάκης (82΄Πόθας), Βιγιαφάνιες (56΄Πόμπο), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Ταβάρες (56΄Ζ. Σόουζα), Αμανί (46΄Μπένι).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης (62΄Τζοβάρας), Ούρονεν (68΄Κίνι), Μπάκου (68΄Τσαντίλας), Μανσούρ, Τσούμπερ (82΄ Μπάτος), Μουτουσάμι (69΄Καραμάνης).