Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια, παρά το ναυάγιο στις αρχικές τους διαπραγματεύσεις. Ο Ιταλός θα προπονήσει τους Θεσσαλονικείς στο 1ο ματς της Super League, που θα δώσουν μετά από 9 χρόνια απουσίας.

Ο Ματσάρι με μακρά καριέρα στα γήπεδα της Ιταλιας, έχοντας περάσει από τον πάγκο των Νάπολι, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι και Σαμπντόρια μεταξύ άλλων, θα αναλάβει να χτίσει την ομάδα της επιστροφής του Ηρακλή στην Super League.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».