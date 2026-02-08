Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ για τη Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Πανσερραϊκός την ΑΕΚ για τη Super League. Για τη GBL ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καρδίτσα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Πάρμα Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
14:30 Novasports Start Ανόβερο – Κίελo Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Χετάφε La Liga
15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ – Άγιαξ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Super League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ουντινέζε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Παναθηναϊκός GBL
16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Λειψία Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League
17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Λεβάντε La Liga
17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 Novasports Prime Άρης – ΠΑΟΚ Super League
19:00 Novasports 4HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 1η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Καρλσρούη
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Ρίο Άβε Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal