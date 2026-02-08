Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ για τη Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Πανσερραϊκός την ΑΕΚ για τη Super League. Για τη GBL ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καρδίτσα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Πάρμα Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Κίελo Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Χετάφε La Liga

15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ουντινέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Λειψία Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Λεβάντε La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – ΠΑΟΚ Super League

19:00 Novasports 4HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 1η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Καρλσρούη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal