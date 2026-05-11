Μπαρτσελόνα: Live streaming με την παρέλαση των πρωταθλητών Ισπανίας

Η ώρα των πανηγυρισμών! Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο και 29η φορά στην ιστορία της, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Μετά το περσινό εγχώριο τρεμπλ, οι Καταλανοί κατέκτησαν φέτος αρχικά το Σούπερ Καπ και το βράδυ της Κυριακής (10/05) στέφθηκαν πρωταθλητές, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο μεγάλο Clasico στο Καμπ Νου!

Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί της Μπαρτσελόνα και των οπαδών της, όπως και απονομή του τροπαίου του πρωταθλητή και η φιέστα, με τον Ρόναλντ Αραούχο να σηκώνει στον ουρανό του “Καμπ Νου” την κούπα!

Μια ημέρα μετά, ο Χάνσι Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του μπήκαν στο ανοικτό πούλμαν της Μπαρτσελόνα και βγήκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης για την προβλεπόμενη παρέλαση των πρωταθλητών.

Το πούλμαν των Καταλανών αναχώρησε από το “Καμπ Νου” με προορισμό κεντρικούς δρόμους της Βαρκελώνης, έχοντας για για τελικό “σταθμό” το γήπεδο των “μπλαουγκράνα”.

Χιλιάδες φίλοι της Μπαρτσελόνα βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες, την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος. Τα πεζοδρόμια γέμισαν από οπαδούς των Καταλανών, ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που βγήκαν σε μπαλκόνια και παράθυρα, για να καμαρώσουν – φωτογραφήσουν τους πρωταθλητές Ισπανίας.

Να αναφέρουμε ότι φίλοι της Μπαρτσελόνα έχουν έναν επιπλέον λόγο για να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Αυτός αφορά τον Χάνσι Φλικ, τον άνθρωπο που μετράει δύο πρωταθλήματα σε ισάριθμες σεζόν του στον πάγκο των “μπλαουγκράνα”, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο μάνατζερ του 61χρονου Γερμανού και ο Ντέκο ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το μέχρι πρότινος deal είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να δίνουν τώρα τα χέρια για επέκταση του συμβολαίου του Φλικ μέχρι το 2028, που περιλαμβάνει μάλιστα και οψιόν επέκτασης μέχρι το 2029, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.