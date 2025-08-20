Champions League: Άντεξε με 10 παίκτες η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, «πεντάρα» από την Μπόντο Γκλιμτ

Η Μπενφίκα πήρε ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε και έγινε το φαβορί για την πρόκριση από τα πλέι οφ του Champions League, την ώρα που η Μπόντο Γκλιμτ εξασφάλισε ουσιαστικά τη συμμετοχή της στη League Phase, μετά το επιβλητικό 5-0 επί της Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία.

Στην Τουρκία, η Μπενφίκα είχε για ένα ακόμη παιχνίδι βασικό τον Βαγγέλη Παυλίδη στην επίθεσή της, αλλά ο διεθνής Έλληνας στράικερ δεν κατάφερε να σκοράρει και η ομάδα του έμεινε με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Φλορεντίνο στο 71ο λεπτό. Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε όμως να το εκμεταλλευτεί και το ισόπαλο αποτέλεσμα δίνει την ευκαιρία στους Πορτογάλους να ψάξουν στη Λισαβόνα την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Αντίθετα, η Μπόντο Γκλιμτ θα πρέπει να θεωρείται ήδη ομάδα της League Phase της διοργάνωσης, αφού “σάρωσε” με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς στην Αυστρία.

Θετικό αποτέλεσμα πήρε και η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου στην έδρα της Βασιλείας, αλλά η ισοπαλία με 1-1 μάλλον δεν ικανοποιεί τους Δανούς, που αγωνίστηκαν με παίκτη παραπάνω μετά το 82′ και είχαν ακυρωμένο γκολ στις καθυστερήσεις, για να φύγουν με το διπλό από την Ελβετία.

Τα αποτελέσματα στα πλέι οφ του Champions League

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα – 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε – 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο – 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0

(7΄ Χογκ, 10΄ Μπιόρτουφτ, 25΄ Σάλτνες, 54΄ Έβγεν, 79΄αυτ. Μπόβινγκ)

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1

(14΄πεν. Σακίρι – 45+3΄ Γκάμπριελ Περέιρα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0