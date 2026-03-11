Champions League: Ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

To Champions League έχει μπει στην τελική του ευθεία, στο… δρόμο προς τον τελικό της Βουδαπέστης (30.05.2026). Η φάση των «16» ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026) και συνεχίζεται απόψε με άλλα τέσσερα ματς.

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι θα τεθούν αντιμέτωπες σε νοκ-άουτ φάση του Champions League. Πρώτη «μάχη», απόψε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Θυμίζουμε ότι Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο ίδιο γήπεδο, για τη φετινή League Phase του Champions League, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 2-1.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, συνεχίζει την υπεράσπιση του τίτλου της, αντιμετωπίζοντας την Τσέλσι σε έναν «επαναληπτικό» αγώνα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, ψάχνοντας μια άτυπη εκδίκηση για εκείνο το χαμένο τίτλο.

Στην… σκιά αυτών των δυο αναμετρήσεων, έχουμε άλλα δυο ματς. Η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερ Λεβερκούζεν (οι «ασπιρίνες» απέκλεισαν τον Ολυμπιακό στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης,)

Τέλος, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας -η οποία προκρίθηκε απευθείας μεταξύ των οκτώ καλύτερων ομάδων της league phase- χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη στη σύνθεσή της, παίζει στη Νορβηγία, στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ (απέκλεισαν στα playoffs-με δύο νίκες- την Ίντερ, φιναλίστ του περασμένου έτους).

Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης (11.03.2026)

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (10.03.2026)

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στους «16»

17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστε Σίτι VS Αταλάντα – Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ / Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ / Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ ή VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)