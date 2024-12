Δεκάδες νεκροί στη Γουινέα σε επεισόδια κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα – Οπαδοί πυρπόλησαν το αστυνομικό τμήμα

Τραγικά περιστατικά οπαδικής βίας σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γουινέα, που προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων ανθρώπων, μετά τις συγκρούσεις που είχαν οι οπαδοί της Λάμπε και της Νζερεκορέ, κατά τη διάρκεια του ματς.

Εικόνες χάους στη Γουινέα! Βαρύ πένθος σκέπασε τη χώρα της Δυτικής Αφρικής, καθώς δεκάδες έχασαν τη ζωή τους στα σοβαρά επεισόδια που έγιναν την Κυριακή (01.12.2024) στο Ζερεκορέ, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ οπαδών της τοπικής ομάδας και της Λάμπε.

Ακόμα πάντως δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων στις συγκρούσεις, αν και τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως θα ξεπεράσουν τους 100.

Οι συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και οι εικόνες βίαιων επεισοδίων ξεκίνησαν, έπειτα από αποφάσεις του διαιτητή του αγώνα, ο οποίος έδειξε δύο κόκκινες κάρτες σε παίκτες της Λάμπε και πέναλτι υπέρ της Νζερεκορέ, κάτι προκάλεσε την οργή των οπαδών και την είσοδο τους στο γήπεδο.

Οι οπαδού συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, τα επεισόδια και οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την πόλη, ενώ οπαδοί πυρπόλησαν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Football: dozens killed in Guinea



Some reports indicate up to 100 people were killed in N’Zerekore, Guinea’s second-largest city, during violent clashes between football fans on Sunday, AFP writes.



