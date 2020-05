Ο Γιόνας Ματσιούλις αναμενόταν να παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη σεζόν, αλλά η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει τα δεδομένα σε όλες τις μετεγγραφές του μπάσκετ.

Από την ΑΕΚ δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση αυτή την περίοδο, αφού περιμένουν τις εξελίξεις και για τη νέα σεζόν, αλλά στη Λιθουανία επισημαίνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μακριά από μία συμφωνία για την παραμονή του.

Πιο συγκεκριμένα, γνωστός ρεπόρτερ έγραψε στο twitter: “Παρά τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα, ο Γιόνας Ματσιούλις είναι ακόμη μακριά από το να κλείσει την ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Ματσιούλις κρατάει τις επιλογές τους “ανοιχτές” ενόψει της μετεγγραφικής περιόδου”.

Despite some reports in Greece, Jonas Maciulis is still far from being close to resigning with AEK Athens, according to sources. Maciulis keeps his options open for the upcoming free agency period.