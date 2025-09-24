Εκνευρισμένος ο Μεντιλίμπαρ μετά το Αστέρας – Ολυμπιακός: «Τίποτα δεν πήγε καλά»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα με 2-1 στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εμφανίστηκε προβληματισμένος με την εικόνα της ομάδας του παρά τη νίκη στην Τρίπολη.

Ο Βάσκος υποστήριξε πως κρατάει μόνο το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως όλα πήγαν άσχημα για την ομάδα του στο παιχνίδι

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα ήταν άσχημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, τίποτα δεν πήγε καλά, είχαμε κακή απόδοση. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα», ήταν το αρχικό σχόλιο του Μεντιλίμπαρ.

Για το ότι έκανε πολλές αλλαγές και αν κρατάει κάτι από τους νέους παίκτες: «Δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, είμαστε μια ομάδα. Και ο αντίπαλος έκανε πολλές αλλαγές, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα του σε σχέση με την Κυριακή. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η εξήγηση, δεν ξέρω αν γι’ αυτό είχαμε τέτοια συμπεριφορά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου».