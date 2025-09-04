Έλενα Κρεμλίδου και Μαριγκόνα προκάλεσαν αίσθηση στην κερκίδα του Ισπανία – Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Ισπανία στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025, αλλά το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και στην κερκίδα του αγώνα, με την Έλενα Κρεμλίδου και την Μαριγκόνα να κερδίζουν τα “φώτα”.

Έλενα Κρεμλίδου και την Μαριγκόνα βρέθηκαν στην Κύπρο και πήγαν να παρακολουθήσουν από κοντά το Ισπανία – Ελλάδα, με αποτέλεσμα να πάρουν… φωτιά τα φλας των φωτογράφων στο γήπεδο.

Οι δύο influencers είναι γνωστές οπαδοί του μπάσκετ και συνηθίζουν να παρακολουθούν αγώνες, επίσης, στο ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ, αλλά στην Κύπρο εμφανίστηκαν και με την ελληνική σημαία, προκαλώντας αίσθηση στην κερκίδα. Έγιναν μάλιστα ανάρτηση και στον επίσημο λογαριασμό του Eurobasket 2025.

“Δείτε ποιες είναι στο γήπεδο, οπαδοί της Ελλάδας…” έγραψαν στη λεζάντα του video οι διοργανωτές.