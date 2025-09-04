Αθλητικά

Ισπανία – Ελλάδα live για το Eurobasket 2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει τη νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο
FIBA Basketball
Eurobasket 2025
5η αγωνιστική
35 - 51
Ημίχρονο
FIBA Basketball

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025. Με νίκη η Ελλάδα είναι πρώτη και παίζει με το Ισραήλ στους “16”, με ήττα η γαλανόλευκη είναι τέταρτη και παίζει με Γαλλία.

22:23 | 04.09.2025
Τα έχει βάλει όλα ο Ντόρσεϊ! 17 πόντους με 5/6 τρίποντα
FIBA Basketball
22:22 | 04.09.2025
Αντετοκούνμπο και Ντόρσεϊ διαλύουν την ισπανική άμυνα
22:22 | 04.09.2025
Φοβερή εμφάνιση από τη γαλανόλευκη που είναι στο +16!
22:21 | 04.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου! Ισπανία - Ελλάδα 35-51
22:19 | 04.09.2025
35-51 με τρίποντο του Μήτογλου
22:16 | 04.09.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδαφίζει το ισπανικό καλάθι
22:14 | 04.09.2025
35-48 με μία βολή του Σλούκα, μετά από τεχνική ποινή στον Χουάντσο
22:13 | 04.09.2025
35-47 με καλάθι και φάου του Γιάννη!

Είναι ασταμάτητος!

22:13 | 04.09.2025

35-44 μειώνει ο Χουάντσο

22:12 | 04.09.2025
33-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ!!!

Στους 17 ο γκαρντ του Ολυμπιακού

22:12 | 04.09.2025
33-41 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:08 | 04.09.2025
Μία από τις φοβερές ενέργειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:07 | 04.09.2025
33-40 με φοβερό κάρφωμα του Γιάννη
22:04 | 04.09.2025
33-38 από τον Αροστέγκι

Έχει έρθει από τον πάγκο και έχει βάλει 8 σερί πόντους

22:03 | 04.09.2025
14'
Στους 7 πόντους η διαφορά! Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
22:03 | 04.09.2025
31-38 με νέο τρίποντο του Αροστέγκι

Συνεχόμενα τρίποντα από τους Ισπανούς

22:01 | 04.09.2025
Ντόρσεϊ on fire
22:01 | 04.09.2025
28-38 με τρίποντο του Αροστέγκι
22:00 | 04.09.2025
25-38 με καλάθι και φάουλ του ασταμάτητου Γιάννη

Χάνει τη βολή ο Έλληνας σούπερ σταρ

22:00 | 04.09.2025

25-36 με κάρφωμα του Αλντάμα

21:58 | 04.09.2025
23-36 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:58 | 04.09.2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Κώστα

21:56 | 04.09.2025
23-35 με τρίποντο του Αλντάμα
21:56 | 04.09.2025
20-35 και πάλι από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
21:55 | 04.09.2025
20-33 με τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:55 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:53 | 04.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ισπανία - Ελλάδα 20-31

Διψήφια διαφορά για τη γαλανόλευκη με τρομερά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια

21:51 | 04.09.2025

20-31 από τον Πουέρτο

21:51 | 04.09.2025
19-31 μειώνουν με βολές οι Ισπανοί
21:49 | 04.09.2025
21:49 | 04.09.2025
16-31 με 1/2 βολές του Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι βασικοί της γαλανόλευκης πήγαν στον πάγκο για να ξεκουραστούν

21:47 | 04.09.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει διαλύσει τους Ισπανούς με τα τρίποντά του!
Basketball - FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Cyprus v Greece - Spyros Kyprianou Athletic Center, Limassol, Cyprus - August 30, 2025 Greece's Tyler Dorsey in action REUTERS/Yiannis Kourtoglou
21:47 | 04.09.2025

16-30 μειώνουν οι Ισπανοί

21:45 | 04.09.2025
14-30 με τρίποντο του Τολιόπουλου
21:45 | 04.09.2025
Στους 14 πόντους ο Ντόρσεϊ!

Έχει ισοπεδώσει τους Ισπανούς από την περιφέρεια

21:43 | 04.09.2025
Μυθικό ξεκίνημα με 10/11 σουτ (6/7τρίποντα)!

Απίστευτη εμφάνιση από τη γαλανόλευκη

21:42 | 04.09.2025
14-24 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσει!

11 πόντοι για τον γκαρντ του Ολυμπιακού σε μόλις 7 λεπτά!

21:40 | 04.09.2025
14-21 με μακρινό δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:39 | 04.09.2025
14-19 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ!

Νέα ασίστ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:38 | 04.09.2025

14-16 με 1/3 βολές του Γιούστα

21:38 | 04.09.2025
13-16 με τρίποντο του Κατσίβελη!

4/4 τρίποντα η γαλανόλευκη! Απίστευτος ρυθμός στο παιχνίδι

21:37 | 04.09.2025
13-13 με 2/3 βολές του Αλντάμα
21:36 | 04.09.2025
11-13 με τρίποντο του Παπανικολάου

Ασίστ από τον Γιάννη

21:35 | 04.09.2025
Οι Ισπανοί στέλνουν συνεχώς δεύτερο παίκτη στον Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης θα πρέπει να βρει τους ελεύθερους συμπαίκτες του και εκείνοι φυσικά να ευστοχήσουν!

21:35 | 04.09.2025

11-10 από τον Πραντίγια

21:34 | 04.09.2025

9-10 από τον Παπανικολάου

21:33 | 04.09.2025
Άμυνα με τα μάτια για την ώρα από τις δύο ομάδες

9-8 με 2/2 βολές του Πραντίγια

21:33 | 04.09.2025
7-8 με νέο καλάθι του Ντόρσεϊ

Συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα

21:33 | 04.09.2025

7-6 απαντάει άμεσα ο Ντε Λαρέα

21:32 | 04.09.2025
5-6 με τρίποντο του Σλούκα!

Όλα μέσα για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα

21:32 | 04.09.2025

5-3 με τρίποντο του Γιούστα

21:31 | 04.09.2025

2-3 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:31 | 04.09.2025

2-0 από τον Πάρα

21:30 | 04.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:30 | 04.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς.

21:29 | 04.09.2025
Κατσίβελης, Παπανικολάου, Σλούκας, Ντόρσεϊ και Γιάννης Αντετοκούνμπο στην 5άδα της Ελλάδας
21:24 | 04.09.2025
Η Ισπανία ξεκινάει με Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Πραντίγια
21:20 | 04.09.2025
21:19 | 04.09.2025
21:19 | 04.09.2025
KLODIAN LATO
Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Σαμοντούροφ η Εθνική μπάσκετ
Με μία απουσία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στους Ισπανούς
21:18 | 04.09.2025
Με 11 παίκτες θα παραταχθεί απόψε η Ελλάδα

O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην γάμπα. Υπό τον φόβο μιας θλάσης που θα τον αφήσει εκτός συνέχειας, οι γιατροί της Εθνικής αποφάσισαν να τον ξεκουράσουν σήμερα

21:18 | 04.09.2025
Νωρίτερα η Σλοβενία νίκησε το Ισραήλ και το έστειλε πάνω μας
Ο Λούκα Ντόντσιτς με την εθνική Σλοβενίας (ΦΩΤΟ Celejewski
Ισραήλ – Σλοβενία 96-106: Ο ασύλληπτος Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τους Ισραηλινούς στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας
Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους "16" του Eurobasket, αν νικήσει την Ισπανία
21:17 | 04.09.2025
ΦΩΤΟ REUTERS
Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια για την Εθνική Ελλάδας μετά την πρόκριση της Βοσνίας – Οι θέσεις που μπορούμε να τερματίσουμε
Νέα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μετά τη νίκη - πρόκριση της Βοσνίας επί της Γεωργίας
21:17 | 04.09.2025
Εάν χάσει, τότε η γαλανόλευκη θα τερματίσει τέταρτη!

Αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο, καθώς μας οδηγεί πάνω στη Γαλλία στους "16"

21:15 | 04.09.2025
Εάν νικήσει η Ελλάδα, θα τερματίσει πρώτη στον τρίτο όμιλο

Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους "16" που είναι ένας βατός αντίπαλος

21:15 | 04.09.2025
Πρόκειται για ένα μία άκρως σημαντική αναμέτρηση!

Μπορεί η Ελλάδα να έχει προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση, ωστόσο με νίκη φτιάχνει το πρόγραμμα της στα νοκ άουτ

21:13 | 04.09.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική του Eurobasket

