Ισπανία – Ελλάδα live για το Eurobasket 2025

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025. Με νίκη η Ελλάδα είναι πρώτη και παίζει με το Ισραήλ στους “16”, με ήττα η γαλανόλευκη είναι τέταρτη και παίζει με Γαλλία.