Ο Μάικ Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό: «Μένει ένα πράγμα πριν πούμε αντίο»

Ο Αμερικανός σταρ της Euroleague όπως φαίνεται θα αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους στο τέλος της σεζόν
Ο Μάικ Τζέιμς με τη φανέλα της Μονακό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Μάικ Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν, με ανάρτηση στα social media, μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στο Πριγκιπάτο.

Το Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό, που έφερε την πρόκριση των Πειραιωτών στο Final Four, θα είναι το τελευταίο ματς του Μάικ Τζέιμς με τη φανέλα των Μονεγάσκων στην Euroleague, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ομάδα.

«Τι σεζόν! Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, με όλα όσα συνέβησαν. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό», έγραψε ο Αμερικανός στην ανάρτησή του.

 

Η Μπαρτσελόνα καραδοκεί για την απόκτηση του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και είναι πιθανό να τον εντάξει στο ρόστερ της για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 16.4 πόντους, 6.5 ασίστ και 19.1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στη Euroleague.

