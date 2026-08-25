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Αθλητικά

Ελλάδα – Αυστρία 3-1: Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έκανε το καθήκον της και προκρίθηκε στις «16» του Eurovolley

Η Εθνική μπορεί να ξεκίνησε άσχημα το ματς, όμως πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη κόντρα στην Αυστρία
Οι παίκτριες της Εθνικής βόλεϊ γυναικών
Οι παίκτριες της Εθνικής βόλεϊ γυναικών πανηγυρίζουν/ EUROKINISSI
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Η Εθνική βόλεϊ γυναικών νίκησε 3-1 (20-25, 25-17, 25-12, 25-14) την Αυστρία και έβαλε πλώρη για τις 16 καλύτερες ομάδες του Eurovolley, παρά το κακό της ξεκίνημα στο ματς.

Οι αθλήτριες της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στάθηκαν ξανά στο ύψος τους στο Eurovolley και με την Μάρθα Ανθούλη να είναι τρομερή, όπως και τις Παπαγεωργίου και Χατζηευστρατιάδου που ύψωσαν «τείχος» στο φιλέ, δεν γινόταν να μην έρθει η ανατροπή ενάντια στην Αυστρία.

Η Ελλάδα έχασε 25-20 το πρώτο σετ και εκεί έπρεπε να βγάλει αντίδραση για να κάνει την τρίτη της συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση. Το δεύτερο σετ το κέρδισε 25-18 και έδειξε τη διαφορά της δυναμικής ενάντια στην Αυστρία.

Το τρίτο σετ ήταν παράσταση για μία ομάδα, καθώς η Ελλάδα διέλυσε 25-12 τις Αυστριακές, ενώ στο τελευταίο σετ η Μάρθα Ανθούλη πήγε στο σερβίς στο 11-11 και όταν έφυγε από το σερβίς το σκορ ήταν στο 20-11, με το ματς ουσιαστικά να έχει τελειώσει και την Εθνική βόλεϊ γυναικών κερδίζει τελικά 25-14 και να προκρίνεται στις 16 καλύτερες ομάδες.

Η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, όπου την Τετάρτη (26/8, 20:00) έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή απέναντι στην πανίσχυρη Σερβία.

Τα σετ: 20-25, 25-17, 25-12, 25-14.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 13 (8/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/6 επ., 44% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 17% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 20 (16/35 επ., 4 άσσοι) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. – 32% άριστες), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 8 (7/13 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 22% άριστες).

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ρόλαντ Σβαμπ): Ράαμπ 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 7% άριστες), Κόρμαν 3 (3/7 επ.), Σαμπέρλ 14 (10/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 28% υπ. – 14% άριστες), Γκάλιτς 11 (9/29 επ., 2 άσσοι), Σμιτ 1 (1 άσσος), Νεσίμοβιτς 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ) / Στάμπεντεϊνερ (λ, 53% υπ. – 13% άριστες), Γκάρτνερ, Τρούνερ 1 (1/5 επ.), Ντισλ, Χίντερεγκερ, Βάβρεκ, Χένσελ 1 (1 μπλοκ).

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