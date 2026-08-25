Ο Ολυμπιακός είναι σε οριστικές επαφές με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, που έλαμψε στο Μουντιάλ με την Ελβετία και ανήκει στη Σεβίλλη.

Οι επαφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σεβίλλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, και φαίνεται ότι θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Ελβετού μεσοεπιθετικού στην ομάδα του Πειραιά.

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Οι Πειραιώτες έχει γίνει γνωστό ότι έχουν δώσει τα χέρια με τον Βάργκας και πλέον απομένει το «ναι» των Ανδαλουσιανών για να ταξιδέψει ο ποδοσφαιριστής στη χώρα μας για να ενισχύσει το ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ο Ελβετός εξτρέμι προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 25 συμμετοχές (1.620′) με τη Σεβίλλη, με 3 γκολ και 6 ασίστ στη La Liga.