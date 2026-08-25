Ο ΠΑΟΚ θα δώσει φιλικό με την Παρτιζάν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη διοίκηση της Παρτιζάν για την απόκτηση του 20χρονου μέσου, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, σε ένα deal που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει και μία φιλική αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν θα γίνει και φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκης, με την ακριβή ημερομηνία της αναμέτρησης να γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα.

Οι δύο σύλλογοι είναι γνωστό ότι έχουν καλές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, μιας και οι οπαδοί τους διατηρούν αδερφικούς δεσμούς και στο φιλικό στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το κλίμα και η ατμόσφαιρά να είναι εντυπωσιακή.