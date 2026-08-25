Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ η League Phase – Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Η κλήρωση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε και από αυτήν προέκυψαν δύο μεγάλα ντέρμπι για τη League Phase της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, ενώ την προηγούμενη (4η) θα έχει κοντραριστεί εντός έδρας με τον Άρη. Την τέταρτη αγωνιστική θα διεξαχθεί και το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

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Επανάληψη του περσινού τελικού θα έχουμε στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, καθώς την πρώτη αγωνιστική της League Phase ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ σε ένα ντεζαβού της μάχης του Πανθεσσαλικού.

Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης κατά του κύρους του αγώνα με το Λεβαδειακό για ενδεχόμενη αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βοιωτών, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

League Phase

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1η Αγωνιστική:

1-3 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Βόλος – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η Αγωνιστική:

8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Αρης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

* Η ΑΕΚ αν προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε ο αγώνας της με τον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί την 3η αγωνιστική, δηλαδή στο διάστημα 15-17 Σεπτεμβρίου.

3η Αγωνιστική:

15-17 Σεπτεμβρίου

Αρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η Αγωνιστική:

27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Αρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική:

2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση) 22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά 12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός: 22 Μαΐου