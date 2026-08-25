ΑΕΚ: Ο Κοϊτά κανονικά στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης ενόψει Λέφσκι Σόφιας

Η ΑΕΚ έκανε την τελευταία της προπόνηση για το κρίσιμο ματς με την Λέφσκι Σόφιας (26/08/26, 22:00) για την είσοδο στη League Phase του Champions League και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση.
Ο Κοϊτά είχε μείνει εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Super League και τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή, λόγω ενοχλήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση ενόψει Λέφσκι.
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Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου είχε προαναγγείλει τη διαθεσιμότητα του Μαυριτανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού στον «τελικό» για την είσοδο στη League Phase του Champions League.
Σε περίπτωση που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μείνει στον πάγκο ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για να βοηθήσει με την εμπειρία του την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.