Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Κοϊτά κανονικά στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης ενόψει Λέφσκι Σόφιας

Ο εξτρέμ της Ένωσης θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με τον «τελικό» με την βουλγαρική ομάδα
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση ενόψει Λέφσκι/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ έκανε την τελευταία της προπόνηση για το κρίσιμο ματς με την Λέφσκι Σόφιας (26/08/26, 22:00) για την είσοδο στη League Phase του Champions League και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Ο Κοϊτά είχε μείνει εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Super League και τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή, λόγω ενοχλήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση ενόψει Λέφσκι.

Ο Νίκολιτς και οι παίκτες του στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου είχε προαναγγείλει τη διαθεσιμότητα του Μαυριτανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού στον «τελικό» για την είσοδο στη League Phase του Champions League.

Ο Κοϊτά στην προπόνηση της ΑΕΚ
Στιγμές από την τελευταία προπόνηση της Ένωσης

Σε περίπτωση που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μείνει στον πάγκο ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για να βοηθήσει με την εμπειρία του την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
198
111
103
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo