ΑΕΚ: Ο Κοϊτά κανονικά στην τελευταία προπόνηση της Ένωσης ενόψει Λέφσκι Σόφιας

Η ΑΕΚ έκανε την τελευταία της προπόνηση για το κρίσιμο ματς με την Λέφσκι Σόφιας (26/08/26, 22:00) για την είσοδο στη League Phase του Champions League και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Ο Κοϊτά είχε μείνει εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Super League και τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή, λόγω ενοχλήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση ενόψει Λέφσκι.