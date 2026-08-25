Το Καλλιμάρμαρο λάμπει ξανά – Συνεχίζονται οι εργασίες και στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών

Η Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τις εργασίες στο Καλλιμάρμαρο (σ.σ Παναθηναϊκό Στάδιο), αλλά και στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την ανάδειξη της αθλητικής τους κληρονομιάς.

Στο Καλλιμάρμαρο οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και η εικόνα του ιστορικού Σταδίου έχει ήδη αλλάξει εικόνα. Η λάμψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχει επιστρέψει με τον καθαρισμό των μαρμάρων στη Σφενδόνη να συνεχίζεται.

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Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου για να είναι έτοιμο για την τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.