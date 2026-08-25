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Αθλητικά

Το Καλλιμάρμαρο λάμπει ξανά – Συνεχίζονται οι εργασίες και στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών

Όλα τα έργα στο Καλλιμάρμαρο γίνονται χάρη στη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη
Τα γυαλισμένα μάρμαρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Τα γυαλισμένα μάρμαρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο/ EOE
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Η Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τις εργασίες στο Καλλιμάρμαρο (σ.σ Παναθηναϊκό Στάδιο), αλλά και στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την ανάδειξη της αθλητικής τους κληρονομιάς.

Στο Καλλιμάρμαρο οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και η εικόνα του ιστορικού Σταδίου έχει ήδη αλλάξει εικόνα. Η λάμψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχει επιστρέψει με τον καθαρισμό των μαρμάρων στη Σφενδόνη να συνεχίζεται.

Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου για να είναι έτοιμο για την τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.

Το Παναθηναϊκό Στάδιο με τον νέο ελαστικό τάπητα/ ΕΟΕ

Ο νέος ελαστικός τάπητας στίβου έχει ήδη τοποθετηθεί σε ποσοστό περίπου 80%, δίνοντας στο Καλλιμάρμαρο μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη αγωνιστική επιφάνεια, αντάξια της ιστορίας και της διεθνούς του ακτινοβολίας, προκειμένου να φιλοξενεί αγώνες Diamond League.

Η εικόνα του Καλλιμάρμαρου μετά τις βελτιωτικές εργασίες στα μάρμαρα/ ΕΟΕ

Όλες οι εργασίες στο Καλλιμάρμαρο, γίνονται χάρη στην οικονομική στήριξη της εταιρείας Capital Maritime, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών/ ΕΟΕ

Σημαντικές εργασίες βελτίωσης πραγματοποιούνται παράλληλα και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του σχεδίου αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπηρετούν τον ελληνικό αθλητισμό.

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