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Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία live για τα προκριματικά του Mundobasket

Η Εθνική Ελλάδας θέλει μόνο νίκη στο T- Center κόντρα στους ισχυρούς Ισπανούς
Ο Μήτογλου
Προκριματικά Mundobasket
T- Center
Ο Μήτογλου κόντρα στην Ισπανία/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία στο κατάμεστο T- Center με μοναδικό στόχο τη νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στο Mundobasket του 2027.

19:08 | 31.08.2026
8-2 με αιφνιδιασμό του Γκονζάλεθ
19:08 | 31.08.2026
Τρία λεπτά χωρίς να δεχθεί καλάθι η Ελλάδα

Τρομερές άμυνες των παικτών του Σπανούλη

19:07 | 31.08.2026
8-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
19:05 | 31.08.2026
Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε δύο φάουλ σε δύο λεπτά και ο Καλαϊτζάκης τον αντικατέστησε
19:05 | 31.08.2026
Η Ελλάδα έχει μπει αποφασισμένη να παίξει άμυνα σήμερα και το κάνει με πάθος στα πρώτα λεπτά
19:04 | 31.08.2026
5-0 ξανά 1/2 βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο
19:02 | 31.08.2026
Και ο Εμμανουήλ Καραλής στο πλευρό της Εθνικής ομάδας

Αποθεώθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους

19:01 | 31.08.2026
4-0 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
19:00 | 31.08.2026
3-0 με τρίποντο του Μήτογλου μετά από επιθετικό ριμπάουντ
19:00 | 31.08.2026
Ξεκίνησε το ματς
18:58 | 31.08.2026
18:58 | 31.08.2026
Λίζκα (Πολωνία), Βούλιτς (Κροατία), Προτς (Πολωνία) οι τρεις ρέφερι του αγώνα
18:57 | 31.08.2026
Γκονζάλεθ, Μπριθουέλα, Ντίαζ, Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ για την Ισπανία
18:56 | 31.08.2026
Ντόρσεϊ, Καλάθης, Χαραλαμπόπουλος, Μήτογλου και Αντετοκούνμπο ξεκινούν για την Ελλάδα
18:56 | 31.08.2026
18:55 | 31.08.2026
Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο T- Center
Ο Λιόλιος στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
18:51 | 31.08.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων στο T- Center
18:48 | 31.08.2026
Ξεκινήσε η παρουσίαση των δύο ομάδων
18:47 | 31.08.2026
18:46 | 31.08.2026
Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ισπανία 5-2

2. Ουκρανία 5-2

3. Μαυροβούνιο 4-3

4. Πορτογαλία 4-3

5. Γεωργία 4-3

6. Ελλάδα 3-4

18:46 | 31.08.2026
Η δωδεκάδα της Ισπανίας

Κάρντενας, Μίλερ, Ντε Λαρέα, Πραντίγια, Σεντ Σουπερί, Μπριθουέλα, Ντίαθ, Γκονζάλεθ, Ερναγκόμεθ Μπ., Μάρα, Ερνανγκόμεθ Χ.

18:27 | 31.08.2026
Η δωδεκάδα της Ελλάδας

Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Καραγιαννίδης, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Νετζήπογλου και Μπαζίνας

18:26 | 31.08.2026
Η Ελλάδα καλείται να πάρει τη νίκη ενάντια στην παρέα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να αυξήσει τις ελπίδες πρόκρισης στο Mundobasket
18:24 | 31.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς της Εθνικής μπασκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Mundobasket
18:24 | 31.08.2026
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