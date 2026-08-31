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Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο T- Center για το Ελλάδα – Ισπανία, αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό

Ο Έλληνας επικοντιστής στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας για την κρίσιμη μάχη με τους Ισπανούς
Ο Καραλής
Ο Καραλής στο T- Center/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική μπάσκετ κοντράρεται με την Ισπανία για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Mundobasket και ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στο κατάμεστο T- Center για να δείξει την στήριξή του στην ομάδα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής λίγες μέρες μετά το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6.20μ έδωσε το παρών στο T- Center για το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία, που χαρακτηρίζεται και ως «τελικός» για την πρόκριση στο Mundobasket.

Οι Έλληνες φίλαθλοι μόλις είδαν τον Εμμανουήλ Καραλή να κάνει την είσοδό του στο γήπεδο του έδειξαν την αγάπη τους προς το πρόσωπό του, αφού έγινε αποδέκτης τρομερής αποθέωσης, την οποία ανταπέδωσε χειροκροτώντας.

Στο γήπεδο είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να παρακολουθήσει την κρίσιμη αναμέτρηση.

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