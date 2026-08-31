Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα στο πρώτο του παιχνίδι με το τριφύλλι, έχοντας δίπλα του τον Καμαρά.

Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Αντίνο και Ταμπόρδα, ενώ στην κορυφή ξεκινούν οι Λιβάι Γκαρσία και Τετέι