Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός κοντράρονται στη Βοιωτία για την 2η αγωνιστική της Super League με τους πράσινους να κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση και τους γηπεδούχους να προέρχονται από βαριά ήττα στην έδρα του ΠΑΟΚ.
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός live για τη 2η αγωνιστική της Super League
50' Κίτρινη κάρτα στον Βήχο για φάουλ στον Κάνγκουα
Κορυφαίος του πρώτου μέρους ο Κάνγκουα, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του
Κίτρινη κάρτα στον Αντίνο
Ο Τετέι πέρασε την κάθετη στον Λιβάι, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού πρόλαβε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού
Ο Πένια στάματησε κοντινή κεφαλιά του Οζέγκοβιτς. Μεγάλη επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού
Κόρνερ Ταμπόρδα, κεφαλιά Λιβάι, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι
Σουτ του Λιβάι Γκαρσία, έδιωξε ο Άνακερ σε κόρνερ
Ο Τετέι έστρωσε στον Καλάμπρια, με το σουτ του Ιταλού να φεύγει ελάχιστα άουτ
Οι παίκτες του τριφυλλιού έκρυψαν την μπάλα, ο Αντίνο βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, αλλά έκανε κακό τελείωμα
Προσπαθεί να ανέβει ο Λεβαδειακός και να γίνει απειλητικός
Σουτ του Κυριακόπουλου, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού
Πολύ καλά δείγματα από τον Κάνγκουα στο ξεκίνημα. Βοηθάει πολύ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού
11' Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά
Χωρίς φάσεις τα επόμενα λεπτά μετά το γκολ
Για την ακρίβεια αυτογκόλ! Έπειτα από κόρνερ του Ταμπόρδα, ο Κωστή στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά
Ο Τετέι εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά η άμυνα του Λεβαδειακού σταμάτησε το σουτ του, πριν πάει προς τα δίχτυα
Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Εμμανουηλίδης, Κωστή, Σουτ, Ούρσι και Οζέγκοβιτς.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας.
Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα στο πρώτο του παιχνίδι με το τριφύλλι, έχοντας δίπλα του τον Καμαρά.
Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Αντίνο και Ταμπόρδα, ενώ στην κορυφή ξεκινούν οι Λιβάι Γκαρσία και Τετέι
Ο Κάνγκουα ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Λούζα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας
2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα στηρίξουν την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ
Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός ηττήθηκε με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Κι αυτό γιατί δεν αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού το παιχνίδι με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για τη 2η αγωνιστική της Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ