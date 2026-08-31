Κράμερ για Κωνσταντέλια: «Ήταν εντελώς συντετριμμένος, θα τον στηρίξουμε»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσπαθεί να συνέλθει από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, ο οποίος θα τον αφήσει για πολλούς μήνες εκτός δράσης.

«Ήταν εντελώς συντετριμμένος». Με αυτά τα λόγια ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Κάρστεν Κράμερ, μιλώντας στην εκπομπή «Sky90 – the Football Debate», περιέγραψε την κατάσταση που του Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.

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«Μόλις έγινε ξανά πατέρας και ήρθε στην Ντόρτμουντ γεμάτος ενθουσιασμό, έδειξε ήδη τι είναι ικανός να κάνει στο Supercup. Σε έναν σύλλογο όπως η BVB, είναι μέρος της εμπειρίας να επιτρέπεις μια στιγμή θλίψης και απογοήτευσης. Όταν τον βλέπεις και πόσο ζωντανός άνθρωπος είναι, τον χτύπησε πολύ δυνατά. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.

Είναι δική μας δουλειά να τον στηρίξουμε πλήρως τώρα. Και θα το διαχειριστούμε αυτό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα βγει από αυτή την κατάσταση πιο δυνατός. Όλοι τον περίμεναν με ανυπομονησία. Μπορώ να πω στον εαυτό μου ότι αυτό μας έχει πάει λίγο πίσω. Θα κοιτάξουμε ξανά μπροστά», πρόσθεσε.